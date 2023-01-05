معلومات عن صاروخ روسي كشف عنه بوتين مؤخرا.. يفوق سرعة الصوت

كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين عن منظومة صاروخية تحمل اسم «تسيركون»، تفوق سرعتها سرعة الصوت، لا يوجد لها مثيل في العالم، مشيرا إلى أنها قادرة على حماية أمن روسيا.

معلومات عن الصاروخ الروسي

لكن ما هي قدرات الصاروخ الروسي؟

يبدأ طوله من 8 أمتار ويصل إلى 10 أمتار، ويصل وزن الرأس الحربي من 300 كيلوجرام إلى 400 كيلو جرام، ونوع الرأي الحربي نووي، ويمكن أن يكون تقليديا فقط، ويصل مدى الصاروخ إلى 1000 كيلومتر.

الصاروخ الروسي الجديد، يصل ارتفاعه بين 30 إلى 40 كيلومتر، وتصل سرعته بين 9 إلى 11 ألف كيلومتر، وهذا يساعده في الاختفاء من بعض الرادارات، ويمكن إطلاقه من الجو أو بواسطة القاذفات أو البر، بواسطة المنصات المتحركة أو البحر، لكن الردارات الأمريكية يمكن اكتشافها بعد 20 ثانية.

روسيا تطور قدراتها العسكرية

وتحاول روسيا تطوير قدراتها العسكرية، بعد فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية عقوبات عليها، بعد بداية الأزمة الروسية الأوكرانية نهاية فبراير الماضي.