بطريرك روسيا يدعو إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال عيد الميلاد

دعا بطريرك موسكو وعموم روسيا، البطريرك كيريل، اليوم، إلى وقف إطلاق النار خلال عيد الميلاد بأوكرانيا ودونباس.

وقال كيريل، في بيان نشرته الكنيسة الأرثوذكسية الروسية عبر موقعها الالكتروني ونقلته وكالة أنباء «تاس» الروسية: «أنا بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل، أدعو جميع الأطراف المشاركة في الصراع الداخلي إلى وقف إطلاق النار في عيد الميلاد من الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت موسكو من 6 يناير إلى 12:00 صباحًا يوم 7 يناير، حتى يتمكن الأرثوذكس من حضور قداس الكنيسة عشية عيد الميلاد ويوم عيد الميلاد».