أوكرانيا تطالب روسيا بالانسحاب من جميع أراضيها للقبول بهدنة مؤقتة

طالبت كييف، اليوم الخميس، موسكو بالانسحاب من «الأراضى الأوكرانية التى سيطرت عليها» للقبول بهدنة مؤقتة، بحسب سكاى نيوز، وقالت الرئاسة الأوكرانية، اليوم: «نحن لا نهاجم أرضا أجنبية ولا نقتل المدنيين، وعلى روسيا مغادرة أراضينا حتى تكون هناك هدنة».

وأعلنت روسيا اليوم الخميس هدنة في أوكرانيا لمدة 12 ساعة، حيث أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير الدفاع الروسى بوقف إطلاق النار ابتداء من منتصف نهار الجمعة السادس من يناير ولمدة 12 ساعة، كما دعت موسكو الجانب الأوكراني إلى إعلان وقف إطلاق النار لإعطاء الفرصة للمواطنين بأداء طقوس عيد الميلاد، بحسب وكالة «تاس» الروسية.

في الوقت ذاته، قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إنه مستعد لمحادثات سلام مع أوكرانيا، إذا أقرت كييف بالواقع الجديد على أرض المعركة، وأكد الكرملين ضرورة إعلان أوكرانيا التنازل عن الأراضى التى أعلنت موسكو ضمها في وقت سابق، وذلك قبل البدء في أي مفاوضات دبلوماسية أو خطط للسلام.

وأوضح زيلينسكي، بحسب ما نقلت وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية اليوم الخميس: «بدأ اليوم بعقد اجتماع بمقر القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث نوقشت ثلاث نقاط رئيسية، إذ قمنا بتحليل الوضع على خط المواجه، وقمنا بحساب جميع الخطوات المحتملة، كما قمنا بالإبقاء على إمداد الجيش بالذخيرة والمعدات تحت السيطرة، ليشمل ذلك الطائرات بدون طيار، بما فيها طائرات الاستطلاع وطائرات الهجوم من دون طيار».