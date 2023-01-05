أمين عام حلف الناتو: من الخطورة تقليل شأن طموحات روسيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس شتولتنبرج، اليوم الخميس، إنه من الخطورة التقليل من شأن طموحات روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين، فيما يتعلق بالأزمة بين أوكرانيا وروسيا.

جاء ذلك خلال حضور أمين عام الناتو المؤتمر السنوي لاتحاد المؤسسات النرويجية، بحسب ما نشر الموقع الرسمي لحلف الناتو على موقعه الإلكتروني.

بوتين لم يغير خططه

وتابع شتولتنبرج أنه لا يوجد ما يشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد غير خططه وأهدافه في أوكرانيا، لذلك فإنه من الخطر التقليل من شأن روسيا.

وأضاف الأمين العام لحلف الناتو أن النظام السياسي في روسيا يريد أن يرى أوروبا مختلفة والسيطرة على دول الجوار، ويرى في الحرية والديمقراطية تهديدًا له، على حد وصفه.

وأوضح أيضًا أن الجانب الروسي حشد 200 ألف جندي إضافي بالفعل، مشددًا على مواصلة الدول الغربية لدعمها العسكري لأوكرانيا لمنع روسيا من تحقيق أهدافها العسكرية والسياسية.