كل ما تريد معرفته عن تعديل شروط الحج.. الخطوات والأسعار

أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستتيح للسيدات في العام الحالي 2023 الحج دون وجود محرم لأول مرة، وكذلك تحديد الحد السن للحاج الذي سيبدأ من عمر 12 سنة.

تحديد سعر مبدئي للحج بالدخل

وذكرت السعودية أن رفع جودة الخدمات وإثراء التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن، ستكون ضمن مستهدفات برامج رؤية السعودية 2030، وهناك 4 فئات متنوعة وبأسعار مناسبة على أن تبدأ الباقة الاقتصادية من 3984 ريالًا، ويمكن الدفع بالتقسيط على 3 دفعات أو كاش، بحسب وكالة الأنباء السعودية وستكون هذه الأسعار للأشخاص في الداخل من المواطنين أو المقيمين.

خطوات التسجيل في الحج لعام 2023

وأشارت السعودية إلى أن خطوات التسجيل المختلفة عبر موقع الحج والعمرة على موقعها الرسمي

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة بالنقر هنا.

النقر على أيقونة أو كلمة الحج.

الموافقة على جميع الشروط المرفقة من قبل الموقع.

تعبئة البيانات اللازمة من أجل إتمام عملية التسجيل.

بعد التأكد من إدراج وكتابة كل البيانات المطلوبة، النقر على زر تسجيل الطلب.

بعد إتمام عملية التسجيل بنجاح سيصلك رمز على هاتفك المرافق سابقًا.

بعد ذلك قم بتأكيد رمز التسجيل.

وأخيرًا، قم بانتظار تأكيد تسجيل طلبك.