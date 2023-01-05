السعودية تعلن أسعار الإقامة فيها لعام 2023.. وشروط الحصول عليها

كشفت المملكة العربية السعودية عن تحديد سعر الإقامة الدائمة غير المحددة للأجانب وكذلك الإقامة الدائمة لعام واحد للعام الميلادي 2023.

سعر الإقامة

وذكرت وسائل الإعلام السعودية، أن سعر الإقامة الدائمة غير محددة المدة وصل سعرها إلى 800 ألف ريال سعودي، أما سعر الإقامة الدائمة لعام واحد وقابلة للتجديد وصل إلى 100000ريال سعودي

عدة شروط للتقدم للإقامة

وحدد الدولة عدة شروط للحصول على الإقامة السعودية الدائمة للعام الميلادي 2023 وهي ألا يكون عمر المتقدم على طلب الإقامة أقل من 21 سنة وكذلك امتلاك جواز سفر ساري وألا يعاني من أمراض مزمنة أو معدية وكذلك عدم وجود أحكام قضائية أو قضايا تخص الشرف والأمانة، وأن يتقدم الشخص بوصل يؤكد دفعه رسوم الحصول على الإقامة الدائمة وأن يكون الشخص حسن السيرة والسلوك والسمعة.

وكشفت السعودية عن الأوراق والمستندات التي شملت جواز سفر المتقدم ساريا وتقديم الكشف الطبي المعتمد من الجهات المسجلة في وزارة الصحة الذي يشير لخلو الشخص من الأمراض المعدية، وكذلك السجل الجنائي المتقدم وتقديم ما يثبت الملائمة المالية للفرد.

حالات تجديد الإقامة مجانا

ولكن هناك حالات يمكن تجديد إقاماتها مجانا وتشمل أبناء المرأة السعودية المتزوجة من رجل غير سعودي والتابعين المولودين في المملكة العربية السعودية والحاصلين على تأشيرة خروج نهائي من السعودية وحاملي تأشيرة إقامة دراسية في المملكة وتشمل خطوات الاستعلام عن صلاحية تجديد الإقامة الدخول إلى منصة أبشر، واختيار الأفراد ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور والنقر على تسجيل.، والضغط على الخدمات الإلكترونية و الضغط على الجوازات واختيار خدمات التابعين وعلى الفور سيظهر أمامك كافة بيانات التابع و صلاحية الرسوم.

غرامات التأخير في الإقامة

وذكرت السعودية أن هناك غرامة للمتأخرين في تجديد الإقامة السعودية وقدرها 500 ريال سعودي في حالة التأخير في المرة الأولى وستكون غرامة التأخير في المرة الثانية 1000 ريال وفي المرة الثالثة سيتم ترحيل الشخص خارج المملكة.وستكون من ضمن مميزات الإقامة الدائمة السعودية، إمكانية سفر المواطن وجميع أفراد العائلة إلى السعودية دون إذن دخول أو خروج والحصول على بعض الامتيازات المتعلقة بوسائل النقل، وكذلك امتلاك عقارات ومساكن وأملاك في السعودية.

الاستفادة من الإقامة

ويستطيع الاستفادة من نظام الإقامة الجديد 2023، زوجة الرجل السعود، وأبناء السعودي المتزوج من امرأة غير سعودية والمقيمين في المملكة العربية السعودية لمدة 15 عام وأبناء السعودية المتزوجة من رجل غير سعودي والمواليد في المملكة العربية السعودية.