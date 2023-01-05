عاجل.. السعودية تعلن الاستغناء عن شرط وجود محرم مع النساء أثناء الحج

كشف نائب وزير الحج والعمرة في السعودية، عبدالفتاح مشاط، أن المملكة استغنت عن شرط وجود محرم مع النساء الذي يتقدمون للحج هذا العام.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية مساء اليوم الخميس، أن المرأة يمكنها الحج وأداء الفريضة هذا العام دون محرم، مع تحديد الحد السني للحاج بـ12 سنة.

ووجهت السعودية الأشخاص الذين يريدون الحج بسرعة التسجيل مع تطبيق «نسك» أو موقع وزارة الحج والعمرة، كما ستعمل السعودية على إطلاق خدمة «الحجاج الأفراد» من أجل تقديم طلبات مناسك الحج من خارح السعودية بالنسبة للأشخاص.