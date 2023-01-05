عروض فنية وندوات ثقافية.. برنامج فعاليات قصر السينما خلال يناير

ينظم قصر ثقافة السينما برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، مدير عام الثقافة السينمائية، عدة عروض سينمائية يعقبها ندوات ثقافية ولقاءات نقدية، وذلك ضمن البرنامج الثقافي والفني الذي يقدمه القصر لرواده خلال شهر يناير 2023.

يأتي ذلك اهتماما من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بالسينما ودورها في تشكيل الوعي الثقافي.

يقام يوم 6 يناير عرض فيلم all the kings men 1949 ضمن برنامج نادى الفيلم الكلاسيكي.

يعرض يوم 10 يناير فيلم all the kings men 2006 ضمن برنامج نادي السينما العالمية يعقبه ندوة نقديه للدكتور نادر الرفاعي، أستاذ النقد السينمائي بالمعهد العالي للسينما، وذلك لمناقشة الفيلم والقضية التي يناقشها، وكذلك حصوله على العديد من الجوائز.

بينما يعرض يوم 11 يناير فيلم la French ضمن برنامج نادي السينما الآوروبية يعقبه ندوة للناقدة نشوى نبيل لمناقشة الفيلم.

يقدم نادي السينما التسجيلية يوم 16 يناير فيلم listen to me marion يعقبه ندوة للفنان تامر عبد المنعم لمناقشة الفيلم.

أما يوم 17 يناير يعرض فيلم macbeth ضمن برنامج نادي السينما العالمية، يعقبه ندوة للدكتور نادر رفاعي لمناقشة الفيلم.

يتضمن يوم 18 يناير فيلم the emberor of Paris ضمن برنامج نادي السينما الأوربية يعقبه ندوة للناقدة نشوى نبيل.

ويقدم نادى فيلم التحريك فيلم fantastic Mr fox يوم 23 يناير ويناقشه الدكتور نادر رفاعي لمناقشة الفيلم.

بينما يقدم يوم 24 يناير فيلم the black man ضمن برنامج نادي السينما العالمية يعقبه ندوة للدكتور نادر رفاعي.

يعرض يوم 25 يناير فيلم Sophie school the final days l ضمن برنامج نادي السينما الأوروبية، يعقبه ندوة للناقدة نشوى نبيل، بجانب فيلم الخليه يوم 29 يناير احتفالاً بعيد الشرطة.

ويقدم نادي بين الرواية يوم 30 يناير الفيلم العربي على ورق سوليفان، يعقبه ندوة للسيناريست عصام حلم.

يوم 31 يناير فيلم the duke ضمن برنامج نادي السينما العالمية، يعقبه ندوة للدكتور نادر رفاعي.