وزيرة الثقافة تعلن انطلاق مشروع ‏‏«السينما بالجامعات»

أطلقت وزارة الثقافة ‏مشروع «سينما الشعب»، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور ‏الثقافة، بمدينتي العريش بمحافظة شمال سيناء، والأقصر، فيما يشهد الأسبوع المقبل ‏افتتاح سينما الشعب ببورسعيد، وروض الفرج بمحافظة القاهرة ليصل إجمالي سينمات الشعب التي تم افتتاحها ‏إلى 20 دارًا للعرض السينمائي، بـ 17 محافظةً مصرية.

وزيرة الثقافة تُعلن بدء مشروع السينما في الجامعة ‏

ووجهت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بسرعة الانتهاء من إجراءات افتتاح سينما الشعب بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر فضلا عن انطلاق مشروع ‏‏«السينما بالجامعات»، خلال شهري يناير الجاري وفبراير المُقبل، ‏بأربع جامعات مصرية هي عين شمس وبني سويف وأسيوط وحلوان، وذلك بالتعاون والتنسيق ‏مع الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

‎وتًنظم الإدارة العامة ‏للثقافة ‏السينمائية، ‏مجموعة من المحاضرات النوعية ‏المُتخصصة لصقل قدرات الطلبة المنضمين للمشروع في المجالات السينمائية المتعددة، منها ‏السيناريو والإخراج‎ ‎والمونتاج‎‎‏ والديكور والتصوير وهندسة ‏الصوت والإنتاج السينمائي والرسوم المتحركة‎‎‏.

‏وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة إن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من المبادرات ‏التي تستهدف الاهتمام بالشباب، وتقديم كافة الخدمات الثقافية والفنية لهم، ‏لصقل قدراتهم في مجالات متعددة، لاسيما في مجال نشر الثقافة ‏السينمائية داخل جامعاتنا، بما يتيح الفرصة لأبنائنا لاكتشاف وتنمية ‏مواهبهم وميولهم الإبداعية، تفعيلًا ‏لرؤية الدولة المصرية في هذا ‏الصدد.‏