وزيرة الثقافة تعلن انطلاق مشروع «السينما بالجامعات»
كتب:
إلهام زيدان
12:48 م | الخميس 05 يناير 2023
سينما الشعب
أطلقت وزارة الثقافة مشروع «سينما الشعب»، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بمدينتي العريش بمحافظة شمال سيناء، والأقصر، فيما يشهد الأسبوع المقبل افتتاح سينما الشعب ببورسعيد، وروض الفرج بمحافظة القاهرة ليصل إجمالي سينمات الشعب التي تم افتتاحها إلى 20 دارًا للعرض السينمائي، بـ 17 محافظةً مصرية.
وزيرة الثقافة تُعلن بدء مشروع السينما في الجامعة
ووجهت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بسرعة الانتهاء من إجراءات افتتاح سينما الشعب بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر فضلا عن انطلاق مشروع «السينما بالجامعات»، خلال شهري يناير الجاري وفبراير المُقبل، بأربع جامعات مصرية هي عين شمس وبني سويف وأسيوط وحلوان، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وتًنظم الإدارة العامة للثقافة السينمائية، مجموعة من المحاضرات النوعية المُتخصصة لصقل قدرات الطلبة المنضمين للمشروع في المجالات السينمائية المتعددة، منها السيناريو والإخراج والمونتاج والديكور والتصوير وهندسة الصوت والإنتاج السينمائي والرسوم المتحركة.
وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة إن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تستهدف الاهتمام بالشباب، وتقديم كافة الخدمات الثقافية والفنية لهم، لصقل قدراتهم في مجالات متعددة، لاسيما في مجال نشر الثقافة السينمائية داخل جامعاتنا، بما يتيح الفرصة لأبنائنا لاكتشاف وتنمية مواهبهم وميولهم الإبداعية، تفعيلًا لرؤية الدولة المصرية في هذا الصدد.