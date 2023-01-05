إعلان تفاصيل معرض الكتاب 2023 في مؤتمر صحفي خلال أسبوعين

تواصل اللجنة العليا لمعرض الكتاب برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، اجتماعاتها للتجهيز للدورة 54 من المعرض، التي تنطلق فعالياتها في الفترة من 24 يناير الجاري، إلى 6 فبراير المقبل، في التجمع الخامس.

موعد المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل معرض الكتاب 2023

قال مصدر مسؤول في هيئة الكتاب لـ«الوطن»، إن وزارة الثقافة، ستعقد مؤتمرا صحفيا في غضون أسبوعين، للإعلان عن تفاصيل معرض الكتاب وعدد الدول المشاركة، وأبرز الفعاليات والتسهيلات التي يقدمها المعرض للجمهور، وأبرز مظاهر الاحتفاء بالشاعر صلاح جاهين شخصية الدورة، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

وفي إطار الاستعدادات، أجرت إدارة معرض الكتاب، أمس، بالتعاون مع اتحادي الناشرين المصريين والعرب، قرعة تسكين الناشرين المشاركين بالمعرض، وأسفرت عن معرفة كل دار نشر موقعها في خريطة المعرض، طبقًا للاختيارات التي تمت علنًا أمام ممثلي دور النشر.

تخصيص جناح لدور النشر الجديدة

يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، زيادة في عدد دور النشر المشاركة، فضلًا تخصيص جناح في المعرض لدور النشر الجديدة، التي ليس لها أعداد كبيرة من الإصدارات، تناسب الاشتراك في المعرض، دعما لصناعة النشر.