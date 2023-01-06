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وسائل إعلام: خسارة مكارثي في التصويت على رئاسة النواب الأمريكي

كتب:

حسن رمضان
01:19 ص | الجمعة 06 يناير 2023
النائب الجمهوري كيفن مكارثي

النائب الجمهوري كيفن مكارثي

خسر النائب الجمهوري كيفن مكارثي، جلسة التصويت العاشرة على رئاسة مجلس «النواب» الأمريكي.         

وفي وقت سابق، تواصلت الخلافات بين الأغلبية الجمهورية حول اختيار رئيس مجلس «النواب» الأمريكي. وفي وقت سابق، صوت المجلس في جولة عاشرة لاختيار رئيس جديد.

 وقالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية في نشرتها باللغة الإنجليزية،إن النائب الجمهوري كيفن مكارثي عانى من هزيمة تاريخية في الاقتراع العاشر لمنصب رئيس مجلس «النواب» حيث عارض أكثر من 5 جمهوريين ترشيحه. 

من جانبه، نصب الرئيس الأمريكي جو بايدن، نائبته كامالا هاريس، في منصب الرئيس مرة أخرى، مشيدًا بعملها على أمن الحدود الجنوبية للولايات المتحدة\ن وقال إن الرئيسة هاريس، قادت العمل لتحسين الوضع في الدول التي غادر منها المهاجرون.

وأضاف بايدن، بفضل قيادة هاريس، تم جذب أكثر من 3.2 مليار دولار من القطاع الخاص لخلق فرص عمل في السلفادور وهندوراس وجواتيمالا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

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