«هفوات» الرئيس الأمريكي خلال 2022.. أبرزها الخلط بين أوكرانيا وإيران

ارتكب الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ توليه منصبه في يناير من العام الماضي 2021، عددا من الهفوات «الأخطاء» سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها، ونشرت مجلة «نيوزويك» الأمريكية مجموعة مختارة من أكبر الأخطاء التي ارتكبها المسؤول الأول بـ«البيت الأبيض» جو بايدن في عام 2022.

الرئيس الأمريكي يقرأ بصوت عال التعليمات الفنية على «شاشة تلقين»

في الأول من مارس، خلط الرئيس الأمريكي جو بايدن، في خطابه عن الأزمة الأوكرانية، بين الأوكرانيين والإيرانيين، وفي أوائل يوليو، قرأ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بصوت عال التعليمات الفنية على «شاشة تلقين» أثناء إلقاء خطاب حول حقوق المرأة.

وقال بايدن، إن من اللافت للنظر أن نسبة النساء اللاتي يسجلن للتصويت والتصويت هي دائمًا أعلى من نسبة الرجال الذين يسجلون في نهاية المطاف، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي نهاية سبتمبر الماضي، اتصل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي حول التغذية والصحة، بعضوة «الكونجرس» جاكي فالورسكي، ونسى المسؤول الأمريكي، أنها توفيت في حادث سيارة في أغسطس.

ارتباك بايدن أثناء محاولته ترك منصة حدث بـ«بيتسبرج»

وفي أواخر أكتوبر الماضي، ارتبك الرئيس الأمريكي جو بايدن، أثناء محاولته ترك المنصة في حدث دعما لمرشح مجلس الشيوخ الديمقراطي في «بيتسبرج» بولاية بنسلفانيا الواقعة بالمنطقة الشمالية الشرقية من البلاد.

كما شهد الشهر ذاته، وصف بايدن، كامالا هاريس نائبته، بالرئيس، وفي نهاية أكتوبر من العام الجاري، التبس على بايدن عدد الولايات الأمريكية معتقدًا أن هناك 54 ولاية وليس 50.

وفي نوفمبر الماضي، خلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا، المعروفة باسم الآسيان، ارتكب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خطأ فادحًا من خلال شكر رئيس وزراء كولومبيا، وليس كمبوديا، حيث عقد الاجتماع في جزيرة «بالي» الإندونيسية.