كوريا الجنوبية تسجل 57 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 56 ألف و954 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 258 وافدة من الخارج بينها 208 من الصين، ليرتفع الإجمالي إلى 29 مليون و420 ألف و226 حالة.

75 حالة وفاة بفيروس كورونا

وقالت وكالة «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إن البلاد سجلت 75 حالة وفاة بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 32 ألف و496 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وكانت السلطات في كوريا الجنوبية، عززت في وقت سابق، جهود الحجر الصحي للوافدين في الخارج في أعقاب الزيادة الأخيرة في إصابات فيروس كورونا بالصين وغيرها من المناطق المجاورة بسبب تخفيف قيود الفيروس هناك.

وأمس الخميس، اشترطت كوريا الجنوبية، على المسافرين القادمين من الصين تقديم نتيجة اختبار «بي سي آر» يكون قد أجري قبل أقل من 48 ساعة من صعود الطائرة، أو نتيجة اختبار مستضد سريع أجري قبل أقل من 24 ساعة من الصعود للطائرة.