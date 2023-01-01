كوريا الجنوبية تسجل 57 ألف و527 إصابة بفيروس كورونا بينها 25 من الصين

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 57 ألف و527 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 110 وافدة من الخارج بينها 25 حالة من الصين، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

ارتفاع إصابات كورونا إلى 29 مليون و116 ألف و800 حالة

وأشارت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد إلى 29 مليون و116 ألف و800 حالة.

وأضافت «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، أن البلاد سجلت 63 حالة وفاة بفيروس كورونا، لتصل حصيلة الوفيات إلى 32 ألف و219 حالة وفاة.

وأمس الأول الجمعة، قالت السلطات الكورية الجنوبية، إنها ستطلب من المسافرين القادمين من الصين إظهار اختبار فيروس كورونا سلبيًا حتى نهاية فبراير المقبل قبل ركوب الرحلات الجوية إلى البلاد.