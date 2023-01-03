كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 81 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجَّلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 81 ألفا و56 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وقالت وكالة «مكافحة الأمراض»الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن بين الإصابات الجديدة بالفيروس 63 حالة وافدة من الخارج، بينها 16 حالة من الصين، ليرتفع الإجمالي إلى 29 مليونا و220 ألفا و591 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا إلى 32 ألفا و301 حالة

وأشارت «مكافحة الأمراض»، إلى تسجيل كوريا الجنوبية 29 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، لتصل حصيلة الوفيات إلى 32 ألفا و301 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

واعتبارًا من بعد غد الخميس، يجب على القادمين من الصين، إلى كوريا الجنوبية، إظهار إما اختبار «بي يس آر» أو اختبار مستند سلبي لفيروس كورونا قبل ركوب الرحلات الجوية إلى البلاد.

كما ستطلب السلطات الكورية الجنوبية، من القادمين من الصين، إجراء اختبار «بي سي آر» في غضون 48 ساعة قبل وصولهم أو اختبار مستضد في غضون 24 ساعة قبل وصولهم.