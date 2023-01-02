في 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 22 ألفا و735 حالة إصابة بكورونا

تراجعت إصابات فيروس كورونا في كوريا الجنوبية، لليوم السادس على التوالي، وسجلت السلطات الصحية، 22 ألفا و735 حالة إصابة بينها 35 وافدة من الخارج، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 29 مليونا و139 ألفا و535 حالة.

وقالت وكالة «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إن البلاد سجلت 53 حالة وفاة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 32 ألفا و272 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

اليوم.. بدء فرض اختبار كورونا على جميع القادمين من الصين

وبدأت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، فرض إجراء اختبار فيروس كورونا على جميع القادمين من الصين عبر الرحلات الجوية والبحرية عند الوصول إليها.

وألزمت الحكومة الكورية الجنوبية، الأجانب القادمين من الصين باستثناء هونج كونج وماكاو للإقامة قصيرة الأمد، بإجراء اختبار «بي سي آر» في أعقاب وصولهم إلى كوريا الجنوبية والانتظار في مكان معزول إلى حين إصدار نتيجة الاختبار.

أما بالنسبة للكوريين القادمين من الصين أو الأجانب للإقامة طويلة الأمد فيجب خضوعهم لاختبار فيروس كورونا في مركز صحي عام بالقرب من المسكن خلال يوم واحد من وصولهم.

الصحة الفرنسية: مراقبة الوصول ليست بهدف منع أشخاص من دخول البلاد

وأمس الأحد، فرضت السلطات الفرنسية، فحوص فيروس كورونا على الوافدين من الصين، وقال وزير الصحة الفرنسي، فرنسوا براون، بـ«مطار شارل ديجول»،إن هذه المراقبة عند الوصول ليست بهدف منع أشخاص من الدخول، وإنما للتحقق من المتحورات الجديدة.

ومن 300 راكب نزلوا من رحلة إلى العاصمة الفرنسية «باريس»، الأحد، دخل 60 شخصا، البلاد وخضعوا جميعا لفحوصات الكشف عن فيروس كورونا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

واعتبارا من يوم الخميس المقبل سيكون على الوافدين إبراز فحص فيروس كورونا سلبي النتيجة لا تتجاوز مدته 48 ساعة قبل السفر.