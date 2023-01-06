وفاة الرئيس السابق لحكومة «داجستان» الروسية في حادث

توفى الرئيس السابق لحكومة «داجستان» الروسية، ماجوميد عبد الله، في حادث في «محج قلعة»، وقالت الخدمة الصحفية لوزارة الشؤون الداخلية في المنطقة، إن سائق سيارة يبلغ من العمر 55 عامًا، اصطدم بأحد المشاة يبلغ من العمر 61 عامًا، نقل على إثرها إلى المستشفى وتوفى في وقت لاحق متأثرًا بإصابات خطيرة.

وأشارت المعلومات إلى أن الشخص المتوفي هو ماجوميد عبد الله، الرئيس السابق حكومة جمهورية «داجستان» الروسية في الفترة من «2010- 2013»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وولد ماجوميد عبد الله في 18 يونيو 1961 في داجستان، و تخرج من كلية الحقوق بكلية داجستان الحكومية.

وفي الفترة من 1998 إلى 2000 كان أستاذًا في قسم نظرية القانون والدولة في جامعة «سانت بطرسبرج الحكومية التابعة لوزارة الشؤون الداخلية.