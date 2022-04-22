روسيا تُعلن خسائرها البشرية في حادثة موسكفا: وفاة جندي وفقدان 27

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن خسائرها البشرية في حادثة الطراد موسكفا، الذي أعلنت غرقه بعد اشتعال حريق به، مشيرة إلى أن أحد أفراد طاقم طراد الصواريخ توفي أثناء محاولته إخماد الحريق، فيما فُقد 27 آخرون، وتم إجلاء 396 من أفراد الطاقم المتبقين.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه نتيجة حريق نشب في 13 أبريل الجاري، أصيب الطراد (موسكفا) بأضرار بالغة بسبب انفجار الذخيرة، ولم تسفر محاولات إطفاء النيران عن نتائج، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وفاة جندي وفقدان 27 آخرين

وأضافت: خلال مكافحة الحريق، توفي جندي وفُقدنا 27 من أفراد الطاقم، وتم إجلاء 396 عسكريا من أفراد الطاقم، حيث تم نقلهم من موسكفا إلى سفن أسطول البحر الأسود في المنطقة، ثم إلى ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها تقدم كل الدعم والمساعدة اللازمين لعائلات وأصدقاء المتوفين والمفقودين.

غرق الطراد موسكفا.. علامة بارزة في العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا

وتمثل حادثة غرق الطراد موسكفا علامة بارزة في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لاسيما في ضوء الرواية الأوكرانية، التي تشير إلى أنه تم استهدافه بصاروخين أوكرانيين من طراز نيبتون، وهي الرواية التي أيدتها الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتبع الطراد موسكفا أسطول البحر الأسود الروسي، وقد دخل الخدمة أيام الاتحاد السوفيتي عام 1983 تحت اسم سلافا، وحمل اسمه الحالي (موسكفا) عام 1996، ويتمثل سلاحه الرئيسي في 16 قاذفة صواريخ من طراز فولكان بي–1000.

وفي النصف الثاني من عام 2015، قاد الطراد فرقة العمل البحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط، حيث قام بحماية قاعدة حميميم الروسية في سوريا بأنظمة دفاعه الجوي، وفي 22 يوليو 2016، تم منحه وسام ناخيموف.