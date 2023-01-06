«رأس راية» كنز أثري وسياحي في طور سيناء.. تعرف عليها

قال مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، إن المدينة واحدة من أعرق وأقدم المدن في مصر، وذكرت في القرآن الكريم في أكثر من موضع، مشيرا أنها تضم مجموعة من الآثار التاريخية.

وأضاف «الغمريني» في تصريحات لـ«الوطن»، أن آثار مدينة الطور منتشرة في أكثر من منطقة، بينها شاطئ الكيلاني وقرية الوادي ومنطقة رأس راية، وترجع إلى عدة عصور قديمة متنوعة، وتسعى الدولة لاكتشاف هذه الآثار التاريخية.

رأس راية بطور سيناء

وأكد رئيس مدينة طور سيناء إن وزارة السياحة والآثار تقوم بعمل بعثات أثرية في مدن المحافظة لاكتشاف كنوز مصر التاريخية، موضحا أن منطقة رأس راية التابعة لقرية الجبيل أحد مناطق الآثار التاريخية في الطور.

وتابع أن بعثة أثرية مصرية أعلنت عن وجود آثار في المكان، حيث جرى تخطيط وعمل شبكة موقع الحفائر باستخدام نظرية فيثاغورس، والتي أسفرت عن الكشف عن مبنى سكني تجاري بمساحة 1500 متر مربع يقع على شاطئ خليج السويس.

استغلال رأس راية سياحيا

وقال رئيس مدينة طور سيناء إن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وجه بضرورة تطوير وتنمية قرية الجبيل ومنطقة رأس راية، واستغلال المنطقة سياحيا والترويج لها، حيث تمتلك منطقة رأس راية سواحل وشواطئ تشبه ريفيرا بفرنسا أو جزر الكاريبي.

وتابع أنه يجري تنفيذ مشروع محكى الجبيل عن طريق جهاز تعمير سيناء لتنمية المكان الذي يطل على سواحل خليج السويس بطول يصل إلى 20 كيلو مترا، على أن يكون المشروع «بانوراما» مثل بانوراما حرب أكتوبر، تعرض فيه قصص المجاهدين البطولية أثناء حرب تحرير شبه جزيرة سيناء، مع إنشاء مكان مخصص لكل مجاهدي قرية الصيادين وعرض الشهادات والأنواط التي حصلوا عليها تمجيدا وتخليدا لذكراهم.