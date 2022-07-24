الانتهاء من تطوير كورنيش الجبيل في جنوب سيناء

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، الانتهاء من تطوير المرحلة الثانية من كورنيش الطور الرابط بين ديوان عام المحافظة، ومطار الطور بطول 1.5 كيلو متر، وقال المحافظ إن مدينة الطور أصبحت تمتلك كورنيش يمتد من الشاطئ العام حتى قرية الجبيل بطول 9 كيلو متر.

أضاف فودة في تصريح لـ«الوطن»، أن الكورنيش الجديد هو المرحلة الثانية التي أطلقت مع بداية هذا العام وتشمل ازدواج الطريق بطول 3.5 كيلو متر وبعرض 20 متر، موضحاً أن تكلفة التطوير بلغت نحو 50 مليون جنيه.

افتتاح الكورنيش

قال محافظ جنوب سيناء إنه جرى الانتهاء من وضع العلامات الإرشادية الخاصة بكورنيش قرية الجبيل، موضحا أنه سيقام حفل افتتاح الكورنيش الجديد الذي يعتبر متنفس جديد لأهالي الطور بصفة عامة وأهالي قرية الجبيل بصفة خاصة.

وتابع أنه جرى تركيب أعمدة الإنارة والمسافات وجى تجريبها قبل الافتتاح، وناشد المحافظ المواطنين بضرورة المحافظة علي الممتلكات العامة، وعدم خلع الرخام والجرانيت والاهتمام بنظافة المكان لأنه ملك للجميع.

أوضح المحافظ أنه تم تطهير المنطقة الشاطئية الواقعة بين الكورنيش والبحر ليشاهد الأهالي البحر.

محكي الجبيل

قال اللواء خالد فودة إن قرية الجبيل تملك مستقبل سياحي لأنها تطل على خليج السويس بطول 30 كيلو متر، موضحا أنه جري وضع حجر أساس محكي الجبيل الذي ينفذه جهاز تعمير سيناء.

وقال إن محكي الجبيل عبارة عن مكان مقام على مساحة تصل إلى 5000 متر مربع، تكلفة المرحلة الأولى 30 مليون جنيه، ويهدف إلى إقامة منطقة ثقافية استثمارية، تعتمد على الحرف الأصلية والصناعات الخاصة بالسكان مثل التمر والنخل والصيد، لتصبح المنطقة جاذبة للسياح وبالتالي توفر فرص عمل للمقيمين بالجبيل.