«محكى الجبيل» بمدينة الطور.. يوثق قصص المجاهدين أثناء تحرير سيناء «صور»

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن قرية الجبيل التابعة لمدينة طور سيناء، لها مستقبل سياحي كبير، خاصة أنها تتميز بطقس ممتاز وسواحل بطول 60 كيلو مترا تقريباً.

وأكد المحافظ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إقامة نحو 180 بيتا بدويا بقرية الجبيل على ثلاث مراحل، بتنفيذ جهاز تعمير سيناء، وتمويل من صندوق التطوير الحضاري، مشيرا إلى تسليم هذه الوحدات للأهالي بهدف تطوير المنطقة والقضاء على العشوائيات.

تفاصيل محكى الجبيل

وأوضح «فودة»، أن فكرة محكي الجبيل عبارة عن تطوير المنطقة، بحيث تصبح نواة تنموية تجذب السياح وترتقي بمستوى الأهالي، مشيرا إلى أن المحكي عبارة عن مكان مصغر لإحياء القرية من خلال الصناعات والحرف الأصلية.

وتابع، أنه جرى وضع أساس محكى الجبيل تمهيدا لتحويل المحكى إلى مزار سياحي للوافدين إلى القرية، لاسيما أنه يضم قصص المجاهدين البطولية أثناء تحرير سيناء، وسينشئ به صناعات قائمة علي المنتجات المحلية مثل التمور والصيد.

وأوضح، أن المحكى يتكون من قاعة لعرض المقتنيات الخاصة بأهل المنطقة ومنتجاتهم، وقاعة لتوثيق بطولات أهالي قرية الجبيل من خلال الشهادات والأوسمة، ومن المقرر أن تضم المرحلة الأولى مركزا للتدريب ومشغل.

أقسام المشروع

وذكر المهندس ناجي إبراهيم مدير منطقتي تعمير شمال وجنوب سيناء لـ«الوطن»، أن المشروع ينقسم إلى عدة مراحل، الأولى عبارة عن إعادة تخطيط الأرض التي تقع في مدخل قرية الجبيل بجوار الشاطئ، موضحا أن المحكى عبارة عن مركز ثقافي اجتماعي يجمع بين النشاط الثقافي والتوثيق ويقدم خدمة للمواطنين والزائرين.

وأشار إلى أن هناك مركز تدريب وتشغيل لإحياء الحرف التقليدية، وملحق به محلات لبيع المنتجات، إضافة إلي مشغل للسيدات لإحياء المشغولات اليدوية الفنية، وحضانة للاطفال.

وأكد أن تكلفة المرحلة الأولى تبلغ 30 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء منها خلال عام تقريبا.