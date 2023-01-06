خريطة الشبورة المائية على الطرق بمحافظات الصعيد اليوم.. تحجب الرؤية

يشهد طقس اليوم الجمعة وجود شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة أحيانا على مدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس ووسط وجنوب الصعيد ما يتسبب في حجب الرؤية أحيانا، مع اعتدال الحرارة نهارا على شمال وجنوب الصعيد، واستمرار الطقس البارد ليلا على كافة الأنحاء، وذلك وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

شبورة مائية على الطرق

وتنتشر الشبورة المائية على الطرق بمدن ومحافظات الصعيد، وجاءت كالتالي:

- بني سويف: غيوم جزئية وشبورة صباحا، والعظمى تسجل 20 درجة.

- الفيوم: شبورة صباحا، والعظمى تسجل 20 درجة.

- المنيا: غيوم جزئية وشبورة صباحا، والعظمى تسجل 20 درجة.

- أسيوط: شبورة صباحا، والعظىي تسجل 19 درجة.

طقس غائم جزئيا بجنوب الصعيد

- سوهاج: غيوم جزئية، والعظمى تسجل 20 درجة.

- قنا: غيوم جزئية، والعظمى تسجل 20 درجة.

- الأقصر: غيوم جزئية وشبورة، والعظمى تسجل 21 درجة.

- أسوان: شمس ساطعة، والعظمى تسجل 22 درجة.

- البحر الأحمر: غيوم جزئية وشبورة صباحا، والعظمى تسجل 23 درجة، وتوقع سقوط أمطار بنسبة 30%.

توقعات بسقوط أمطار

وكشفت الأرصاد أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسلاسل جبال البحر الأحمر، وفقا لاستطلاع الأقمار الصناعية، كم تشهد محافظات الصعيد طقس بارد ليلا لتسجل الصغرى بين 8 و9 درجات مئوية.