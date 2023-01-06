طقس السويس اليوم.. غيوم وشبورة كثيفة والصغرى تسجل 10 درجات

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة طقس محافظة السويس اليوم الجمعة، موضحة وجود انخفاض في درجات الحرارة، بالإضافة إلى تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق المؤدية إلى محافظة السويس.

طقس السويس اليوم

وتشهد السويس طقسا غائم جزئيا، بارد صباحا وليلا ولطيف نهارا، وسرعة الرياح 14 كيلو مترا في الساعة.

وانتظمت حركة البيع والشراء في الأسواق المختلفة صباح اليوم، في الوقت الذي تستمر فيه المحافظة في رفع درجة الاستعداد لمواجهة التلقبات الجوية وكذلك للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وسط تشديدات من اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بضرورة جاهزية مختلف الأجهزة بالهيئات والجهات والأحياء للتدخل عند الضرورة، موجها بجاهزية المعدات اللازمة وشبكات وخطوط وبيارات ومحطات الصرف الصحي.

درجات الحرارة في السويس

وسجلت أجهزة الرصد الداخلية وتوقعات خبراء الأرصاد، قراءات طقس السويس اليوم الجمعة، موضحة أن درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10 درجات، ونسبة الرطوبة 73%، ونسبة سقوط الأمطار 3%.

وكشفت الأرصاد اعتدال حالة البحر الأحمر اليوم الجمعة، وارتفاع الموج به يتراوح بين متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.