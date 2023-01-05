طقس سوهاج اليوم.. معتدل نهارا ودرجة الحرارة تصل لـ22

طقس اليوم الخميس بمحافظة سوهاج، معتدل الحرارة نهارًا، إذ تسجل درجات الحرارة العظمى 20 درجة مئوية، وبارد ليلًا وبالساعات الأولى من الصباح الباكر بـ8 درجات مئوية لدرجة الحرارة الصغرى، وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

طقس سوهاج اليوم

يشهد طقس اليوم في محافظة سوهاج، عِدة ظواهر، منها سطوع الشمس نهارًا ونسبة رطوبة 55%، بينما تسجل سرعة الرياح 18 كم بالساعة، مع توقع نشوب رياح مثيرة للأتربة على فترات متقطعة من النهار.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار اليوم، وفقًا لاستطلاع الأقمار الصناعية بهيئة الأرصاد الجوية المصرية.

طقس سوهاج الأيام المقبلة

ويشهد طقس سوهاج خلال الأيام المقبلة، اعتدال الحرارة نهارًا، إذ تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية لدرجة الحرارة الكبرى، بينما يظل بارد ليلًا بدرجات حرارة صغرى تتراوح بين 8 و7 درجات مئوية طوال الأسبوع المقبل، مع اختلاف سرعة الرياح يوميًا لتتراوح بين 18 كم بالساعة حتى 10 كم بالساعة.

يعد طقس سوهاج اليوم مشمسًا ملائمًا للخروج نهارًا والاستمتاع بالدفء، بينما تنصح هيئة الأرصاد الجوية بزيادة قطعة ملابس عند الخروج ليلًا، نظرًا لانخفاض درجات الحرارة.