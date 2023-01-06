كنائس كفر الشيخ تؤدي قُداس عيد الميلاد المجيد اليوم

استعدت كنائس محافظة كفر الشيخ لأداء قُداس عيد الميلاد المجيد، مساء اليوم الجمعة، والتي يترأسها لفيف من القساوسة والقمامصة، وعدد من الشمامسة، ‏بجانب حضور‎ ‎العديد من رجال الدين المسيحي‎.

قُداس عيد الميلاد المجيد الرسمي بكنيسة مارجرجس بمدينة دسوق

ومن المقرر أن تُقيم مطرانية كفر الشيخ، قُداس عيد الميلاد المجيد الرسمي بكنيسة مارجرجس بمدينة دسوق، ويترأسها القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية دمياط وكفر الشيخ ودير القديسة دميانة.

قُداس عيد الميلاد المجيد بكنائس كفر الشيخ يبدأ منذ الساعة السابعة

وبحسب مصدر كنسي، لـ«الوطن»، فإن قُداس عيد الميلاد المجيد بكنائس كفر الشيخ سيبدأ منذ الساعة السابعة مساءً ويستمر حتي منتصف الليل، ويقتصر الحضور على المُصلين فقط، فيما تستقبل الكنائس المهنئين بالعيد يوم غداً السبت.

ومن المقرر، أن يقوم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، بتقديم التهنئة إلي الأنبا ماركوس، أسقف عام كفر الشيخ ودمياط والبراري ورئيس دير القديسة دميانة، بحضور عدد كبير من الأجهزة التنفيذية والأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

22 كنيسة بكفر الشيخ

يذكر أن، محافظة كفر الشيخ بها 22 كنيسة، منتشرة بمراكز ومدن المحافظة، منها 7 كنائس بمركز ومدينة كفر الشيخ، و5 كنائس بدسوق، وكنيستين بسيدي سالم، و3 كنائس بقلين، وكنيسة بكل من بيلا، والحامول، وبلطيم، والرياض، ومصيف بلطيم.