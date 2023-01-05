 وزير الدفاع يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد

هنأ الفريق أول محمـد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي يرافقه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأكد الفريق أول محمـد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن مصر ستظل قوية بوحدة نسيجها الوطني، وأن رجال القوات المسلحة يضعون أمن مصر واستقراره فوق كل اعتبار، مستعدين للتضحية بأرواحهم فداءً للوطن.

وأشار إلى أن القوات المسلحة، ستظل فى طليعة قوى الدولة الشاملة لبناء مستقبل مشرق لوطننا العزيز، لتتواصل مسيرة البناء والعطاء في كل ربوع الوطن، معربا عن اعتزاز القوات المسلحة بالمواقف الوطنية لقداسة البابا تواضروس الثاني، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر والمصريين بالأمن والاستقرار.

وأشاد البابا تواضروس الثاني بالدور الوطني للجيش المصري العظيم، ودوره في خدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره، مؤكداً أن المصريين بكل طوائفهم على قلب رجل واحد في سبيل تحقيق التنمية المستدامة لمصرنا الغالية، مشيرا إلى أن عيد الميلاد المجيد، يمثل انبعاثة لأمل جديد ومستقبل مشرق لمصر.