سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في محلات الصاغة بدون مصنعية

كشفت محلات الصاغة عن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بدون مصنعية في ظل بحث قطاع عريض الجماهير عنه، إذ تتغير قيمته بشكل مستمر عند الشراء والبيع سواء للاستثمار أو للزينة.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21

سعر عيار 24 اليوم بيع 1,966 شراء 2,011 جنيها.

سعر عيار 22 اليوم بيع 1,802 شراء 1,844 جنيها.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بيع 1,720 شراء 1,760 جنيها.

سعر عيار 18 اليوم بيع 1,474 شراء 1,509 جنيها.

سعر عيار 14 اليوم بيع 1,147 شراء 1,173 جنيها.

سعر عيار 12 اليوم بيع 983 شراء 1,006 جنيها.

سعر الأونصة اليوم بيع 61,134 شراء 62,555. جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 13,760 شراء 14,080 جنيها

سعر الكيلو الذهب اليوم بيع 1,965,714 شراء 2,011,429 جنيها.

أسعار الذهب في أسواق المال

وبشأن سعر جرام الذهب اليوم منها عيار 21 في أسواق المال فجاءت كالتالي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم 1,609 جنيه ما يعادل 59.16 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 22 اليوم 1,475 جنيه ما يعادل 54.23 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 21 اليوم 1,408 جنيه ما يعادل 51.77 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 18 اليوم 1,207 جنيه ما يعادل 44.37 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 14 اليوم 938.82 جنيه ما يعادل 34.51 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 12 اليوم 804.70 جنيه ما يعادل 29.58 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 9 اليوم 603.53 جنيه ما يعادل 22.19 دولار أمريكي.

سعر أوقية الذهب 50,052 جنيه ما يعادل 1,840 دولار أمريكي.

سعر جنيه الذهب 11,266 جنيه ما يعادل414.14 دولار أمريكي.

سعر كيلو الذهب اليوم 1,609,398 جنيه ما يعادل 59,161. دولار أمريكي.