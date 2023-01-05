أسعار الذهب العالمية: الأوقية تتخطى حاجز الـ1800 دولار

سجلت أسعار الذهب العالمية، ارتفاعا بنسبة 1.44% بنهاية الأسبوع، مدفوعة بضعف أداء العملة الأمريكية، بحسب النشرة الأسبوعية عن أداء الأسواق الصادرة من البنك المركزي المصري.

أسعار الذهب العالمية تنجح في اختراق حاجز الـ1.800 دولار للأوقية

أفادت النشرة التي ترصد تحركات الذهب خلال الفترة من 23 حتى 30 ديسمبر، أي الأسبوع الأخير من العام المُنتهي، أنَّ سعر أوقية الذهب العالمي سجل 1.824 دولارا بنهاية الفترة، لينجح المعدن الأصفر في تجاوز حاجز الـ1800 دولار خلال جلسة الثلاثاء.

أسعار النفط العالمية

وتابعت النشرة الأسبوعية، رصدها لأداء أسواق النفط، مشيرةً إلى إغلاق أسعار البترول خلال الأسبوع الأخير من 2022، عند 85.91 دولار للبرميل، بارتفاع 2.37% وقياس أسبوعي، و10.45% على مدار العام المُنتهي.

سجلت أسعار النفط العالمية، ارتفاعا في بداية الفترة المُشار إليها بالنشرة، تزامنا مع تخفيف الصين لقيود السفر، وبسبب الطقس المتجمد في الولايات المتحدة.

وتابعت النشرة موضحةً، «أدى الطقس المتجمد للولايات المتحدة إلى إغلاق مصافي التكرير في منطقة ساحل خليج تكساس».

فيما أشارت إلى تراجع الأسعار في منتصف الأسبوع وسط تداول ضعيف ومخاوف متزايدة من إنعكاس إلغاء الصين لسياسة «صفر كوفيد» بوتيرة متسارعة قد يقود إلى زيادة في الحالات المصابة عالمياً.

كما ذكرت التوقعات العالمية بارتفاع الطلب على النفط بعد تخفيف الصين للقيود الاحترازية لمواجهة وباء كورونا.