الذهب والملابس والأسمدة على رأس المنتجات الأكثر تصديرا للأسواق الأمريكية

احتلت منتجات الذهب والملابس الجاهزة والأسمدة رأس قائمة المنتجات المصرية الأكثر تصديرا إلى أسواق دول الأمريكيتين خلال 7 سنوات، وفقا لتقرير حديث صادر عن وزارة التجارة والصناعة.

الذهب يحتل المرتبة الأولى الأكثر تصديرًا للأسواق الأمريكية

قال التقرير، الذي حمل عنوان اتجاهات الصادرات المصرية في الأسواق الأمريكية، إن الذهب احتل المرتبة الأولى في تلك الأسواق، بأشكاله الخام أو نصف المشغولة أو المسحوق، حيث صدرت مصر بقيمة 593.5 مليون دولار، وبأهمية نسبية بلغت 15.6% من إجمالي قيمة صادرات مصر إلى أسواق أمريكا الشمالية والجنوبية، في العام 2021، مقارنة بـ 461.6 مليون دولار وأهمية نسبية 24.3% من إجمالي قيمة صادرات مصر إلى تلك الأسواق في عام 2014.

وبحسب التقرير فقد بلغ معدل نمو إجمالي قيمة صادرات مصر من الذهب 3.6% خلال الفترة من 2014 إلى 2021، وتمثلت الأسواق التصديرية لهذا البند في كندا، حيث جاءت مصر في المرتبة الرابعة في قائمة أهم الدول المصدرة إلى كندا في العام قبل الماضي.

تصدير الملابس الجاهزة

وجاءت الملابس الجاهزة، وتحديدا البدل القطنية فى المركز الثاني ضمن السلع الأكثر تصديرا للأسواق الأمريكية، بقيمة 358.5 مليون دولار، وبأهمية نسبية 9.4$ من إجمالي صادرات مصر لتلك الأسواق، مقارنة بـ 196 مليون دولار وأهمية نسبية 10.3% في العام 2014، وبلغ معدل نمو صادرات تلك المنتجات 9% خلال الأعوام السبعة التي يرصدها التقرير.

واحتلت الأسمدة الآزوتية كذلك مرتبة متقدمة في قائمة الصادرات لأسواق القارتين، بقيمة 275 مليون دولار، وبأهمية نسبية 7.2%، من إجمالي قيمة الصادرات لتلك الأسواق، مقارنة بـ 11.4% مليون دولار وأهمية نسبية 0.60% في العام 2014، فيما بلغ معدل النمو لتلك الأسواق من هذا البند 57.5% خلال سنوات الرصد، وتمثلت أهم الأسواق التصديرية في كل من الأرجنتين والولايات المتحدة والبرازيل وأوروجواي، وباراجواي.