استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 1715 جنيها

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر حتى الآن في بداية التعاملات المسائية في مختلف محال الصاغة بجميع المحافظات، كما استقر سعر الجنيه الذهب أيضًا واستمرت عملية البيع والشراء بنفس أسعار التعاملات الصباحية.

وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم في مصر، خلال بداية التعاملات المسائية، في مختلف محال الصاغة بصورة مفصلة.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

وقال عبد المحسن مصطفى، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ أسعار الذهب اليوم في مصر، مستقرة خلال التعاملات المسائية حتى الآن، موضحًا أنّ عيار 21 بالمصنعية، سجلت 1745 جنيهًا للبيع بينما سجلت 1715 للشراء، يضاف لها مبلغ يتراوح بين 35 و60 جنيهًا كمصنعية على سعر الجرام الواحد، موضحًا أنّها تختلف من شركة لأخرى ومن تصميم القطعة الذهبية نفسها لتصميم آخر.

أسعار الذهب اليوم الخميس

في سياق متصل، أشار عبد الرحمن محمد تاجر ذهب إلى أنّ أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر، خلال بداية التعاملات المسائية جاءت كالتالي دون مصنعية:

سعر الذهب اليوم عيار 24: سجل1994.29 للبيع، بينما سجل 1960 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 22: سجل 1833.25 للبيع، فيما سجل 1807.25 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 21: سجل 1745 جنيهًا للبيع، بينما سجل 1715 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18: سجل 1495.71 جنيهًا للبيع، فيما سجل 1470 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 14: سجل 1163.33 جنيهًا للبيع، بينما سجل 1143.33 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 12: سجل 1000 جنيهًا للبيع، فيما سجل 985.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 9: سجل 750 جنيهًا للبيع، بينما سجل 739.25 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وأوضح أنّ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، سجل خلال بداية التعاملات المسائية 14 ألف جنيهًا للبيع، بينما سجل 13 ألفًا و800 جنيهًا للشراء.