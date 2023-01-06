محافظ أسيوط يزور إيبارشيات ديروط والقوصية ومنفلوط للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

زار اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إيبارشيات ديروط والقوصية ومنفلوط للأقباط الأرثوذوكس، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

مطرانية الأقباط الأرثوذوكس

وحرص محافظ أسيوط على تقديم التهنئة للأخوة الأقباط في مقر مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بمدينة ديروط، وقدم التهاني لنيافة الأنبا برسوم مطران إيبارشية ديروط ولجميع كهنة وآباء المطرانية، ثم زار مطرانية ماريوحنا المعمدان بمدينة القوصية للأقباط الأرثوذكس، وقدم التهنئة إلى نيافة الأنبا توماس مطران إيبارشية القوصية.

كما قام المحافظ والوفد المرافق له، بزيارة مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمركز منفلوط، وقدم التهاني للأنبا ثاؤفيلوس أسقف منفلوط ولقيادات وشعب المطرانية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

احتفالات عيد الميلاد المجيد

وقدم محافظ أسيوط التهنئة لجميع الأخوة الأقباط بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا على قوة الشعب المصري تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقوة وعمق العلاقات بين أبناء الشعب المصري مسلمين وأقباط، والذي يشهد عليه التاريخ المصري على مختلف العصور.

كما قدم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولجميع أقباط مصر بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعباً وجيشاً وشرطة وقيادة.

واستعرض محافظ أسيوط ما يحدث في مصر من إنجازات وتنمية لبناء الدولة من خلال المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس لتغيير واقع حياة للمواطنين للأفضل وتوفير حياة كريمة من خلال المشروعات القومية والتنموية العملاقة التي يجري تنفيذها بالمحافظة، تنفيذًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

تقوية العلاقات بين الشعب

ووجه الأنبا برسوم مطران ديروط، الشكر لمحافظ أسيوط، لتقديمه التهنئة لهم وحرصه على التواصل الدائم من خلال اللقاءات والزيارات في مختلف المناسبات لتقوية العلاقات وتفعيل المشاركة المجتمعية في مشروعات التنمية، كما وجه الأنبا ثاؤفيلوس أسقف منفلوط والأنبا توماس مطران القوصية رسالة شكر وتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدين على وحدة الصف لاستكمال مشروعات التنمية الحقيقية التي تشهدها مصر في كافة القطاعات والالتفاف خلف الرئيس لبناء مصر الحديثة، معبرين عن خالص شكرهم وتقديرهم لجهود اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والقيادات الأمنية والشعبية لترابطهم وحرصهم على الزيارة وتقديم التهنئة في جميع المناسبات وقوة العلاقات على مر السنين.