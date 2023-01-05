«الداخلية»: ضبط 11643 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1931 قضية متنوعة، كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 11643 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

ونجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، في ضبط 250 قضية في عدة مجالات أبرزها الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب.

كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، من ضبط 242 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها «تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات بناء – محلات دون ترخيص، وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.