«الداخلية»: تنفيذ 48 ألف حكم قضائي وضبط 389 قضية مخدرات في 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية.

نتائج الحملة الأمنية المكبرة

وحسب وزارة الداخلية، إنّه في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، ضُبط 67 قطعة سلاح نارى بحوزة 66 متهم، وذلك على النحو التالى:

(9) بنادق آلية.

(15) بندقية خرطوش.

(43) فرد محلى.

(276) طلقة مختلفة الأعيرة.

(10) خزينة متنوعة.

(171) قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (48695) حكما قضائيا متنوعا ، وذلك على النحو التالى:

(171) حكم جناية.

(15617) حكم حبس جزئي.

(3024) حكم حبس مستأنف.

(22693) حكم غرامة.

(7190) مخالفة.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، ضبطت الأجهزة 389 قضية مواد مخدرة بإجمالى 431 متهما ضُبط خلالها الآتي

- كمية من مخدر الحشيش وزنت (117,744 كيلوجرام).

- كمية من مخدر البانجو وزنت (73,850 كيلوجرام).

- كمية من مخدر الهيروين وزنت (23,312 كيلوجرام).

- كمية من مخدر الإستروكس وزنت (9,770 كيلوجرام).

- كمية من مخدر الهيدرو وزنت (9,230 كيلوجرام).

- كمية من مخدر الشابو وزنت (3,190 كيلوجرام).

- كمية من مخدر البودر وزنت (1,946 كيلوجرام).

- كمية من مخدر الآيس وزنت (991 جراما).

- كمية من مخدر الأفيون وزنت (60 جراما).

- عدد (11050) قرصا مخدرا.

اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية، ضبط تشكيل عصابي، ضم 5 متهمين، ارتكبوا 23 حادث سرقة متنوع.

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين، ضبط 23 متهما، أما في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، ضبط 14 متهما، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، ضبط 264 دراجة نارية مخالفة، كما تم إعادة 23 سيارة مبلغ بسرقتها، وضبط 24906 مخالفة مرورية متنوعة، كما فحصت إدارات المرور 48 من سائقى السيارات على الطرق السريعة، للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.