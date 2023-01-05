«الداخلية»: ضبط 1165 قضية تموينية متنوعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1165 قضية تموينية متنوعة من بينها، و2 قضايا حجب أرز أبيض، بمضبوطات بلغت 7.125 طن أرز أبيض عينى، و34 قضية بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت 22.550 طن، و7 قضايا حجب أرز شعير بمضبوطات بلغت 84.430 طن أرز شعير عينى، و66 قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت 212.155 طن أرز شعير مستندي، ضبط قضية بيع بأزيد أعلاف بمضبوطات بلغت 2 طن أعلاف حيوانية عيني، 2 قضية غش أعلاف غير صالحة للاستخدام بمضبوطات بلغت 6.500 طن أعلاف حيوانية عيني، 4 قضايا غش أعلاف وأسمدة زراعية مجهولة المصدر بمضبوطات بلغت 292 طن أعلاف حيوانية عيني.

- 6.500 طن أسمدة ومخصبات زراعية عيني,

- 1457 عبوة أدوية بيطرية ومبيدات زراعية.

- 17 قطعة أدوات تصنيع.

- ضبط (2) قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت 1.200 طن دقيق أبيض عيني.

- 6.066 طن مكرونة وسكر وعسل، و672 لتر زيت طعام ، وضبط 468 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير غذائية بمضبوطات بلغت 5.850 طن دقيق أبيض عيني.

- 1.870 طن (سلع ومواد غذائية متنوعة، 350 رغيف سياحي، 4004 عبوة سجائر).

- ضبط (276) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (2 قضية دقيق بلدى مدعم مستندي وعينى، 118 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن، 86 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 70 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت 350 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم مستندي، طن دقيق بلدى مدعم عيني، ماكينة صرف - 400 رغيف بلدى مدعم.

- ضبط 16 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (3.600 طن دقيق بلدي عينى، 3.750 طن أسمدة زراعية مدعمة عيني، 275858 لتر مواد بترولية عينى)، بحجم مضبوطات سلع غذائية بلغت إجمالى (344.836 طن مستندى – عينى) أبرزها (3.600 طن دقيق بلدى مدعم عيني، 7.050 طن دقيق أبيض مدعم عيني،29.675 طن أرز أبيض عيني، 84.430 طن أرز شعير عيني، 212.155 طن أرز شعير مستندي، 7.936 طن سلع ومواد غذائية متنوعة، 672 لتر زيت طعام، 350 رغيف سياحي، 275858 لتر مواد بترولية عيني، 4004 عبوة سجائر، 300.500 طن أعلاف حيوانية عيني، 6.500 طن أسمدة ومخصبات زراعية عيني، 3،750 طن أسمدة زراعية مدعمة عيني،1457 عبوة أدوية بيطرية ومبيدات زراعية و17 قطعة أدوات تصنيع.

حملات أمنية متنوعة لضبط الأسواق

ونجحت الجهود في ضبط المدير المسؤول عن (مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة الجيزة، وبحوزته كمية قدرها 5 طن أرز أبيض عيني، 5.066 طن مكرونة وسكر حر وعسل أسود، 1.200 طن دقيق أبيض عينى ي 672 لتر زيت طعام دون مستندات معبأة داخل عبوات قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول الأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما ضبط مالك محل لتجارة الأعلاف دون ترخيص بمحافظة البحيرة، لتجميعه كمية قدرها 2.250 طن دقيق بلدى مدعم عيني، مخصص للمخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم، قام المذكور بتجميعها لاستخدامها فى إنتاج الخبز السياحى مستوليا على الدعم المقرر، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

- وضبط مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الشرقية، وبحوزته كمية قدرها 2 طن أعلاف حيوانية دون مستندات، وعدم الإعلان عن أسعارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

- ضبط مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة الغربية، وبحوزته كمية قدرها 3 أطنان أسمدة زراعية مدعمة ومحظور تداولها، قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء مستوليا على المدعم بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى إطار جهود الإدارة لضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالي، وضبط حالات التهريب، أسفرت الجهود عن ضبط 73 قضية بمضبوطات بلغت 296,585 طن أرز شعير مستندى – عينى.

وفى إطار رصد ومتابعة ظاهرة الإتجار بالمواد البترولية والبيع بأزيد من السعر الرسمى، اشتركت الإدارة العامة مع مديريتى أمن دمياط والسويس بحملة نوعية مكانية على محطات تموين السيارات، أسفرت عن ضبط 6 قضايا بإجمالى مضبوطات 274108 لتر سولار و بنزين عيني.

كما ضبط مالك مخزن لتجهيز الوجبات بمحافظة الجيزة، وبحوزته كمية قدرها 4.15 طن لحوم مجمدة دواجن دون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعيةـ وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواقـ، بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

- وضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة سوهاج، وبحوزته كمية قدرها 3 أطنان أعلاف حيوانية دون مستندات مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية.

ضبط قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر، والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركيا مجهولة المصدر عن ضبط 28 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت 4368 عبوة سجائر مختلفة الأنواع.