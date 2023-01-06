ضبط 20 كيلو حشيش بحوزة شخصين بقصد الاتجار في الجيزة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة حال قيادتهما سيارتين ملاكي ملكهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (20,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).

مخدرات بقصد الاتجار

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتفين المحمولين للتواصل مع عملائهما والسيارتين لسهولة التنقل والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بـ 1,650,000 جنيهًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.