وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد شركة حلوان للصناعات غير الحديدية

تفقد اليوم المهندس، محمد أحمد مرسي، وزيـر الدولة للإنتاج الحربي، شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة، وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات.

فى البداية اطلع وزير الدولة للإنتاج الحربي على عرض تقديمي عن أنشطة شركة حلوان للصناعات غير الحديدية، والتي تقوم بتصنيع السبائك غير الحديدية من المسبوكات والمبثوقات والكابلات الكهربائية والمسحوبات والمدرفلات، لتلبية متطلبات القوات المسلحة، وذلك بالتعاون مع كافة الشركات التابعة للوزارة.

استغلال فائض الطاقة الإنتاجية

كما تقوم الشركة باستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتلبية متطلبات القطاع المدني من الموصلات الهوائية ذات الجهد المنخفض من (الألومنيوم – الألومنيوم الصلب – الألومنيوم الدراي – النحاس)، وتقوم الشركة أيضاً بإنتاج كابلات الجهد المنخفض المعزولة بمادة (Xlpe) ومادة (PVC)، كما اطلع الوزير على الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات التي تشارك في تنفيذها الشركة إلى جانب الاطلاع على خطط المشروعات المستقبلية التي تقوم بها من أجل التطوير وزيادة العملية الإنتاجية.

عقب ذلك قام وزير الدولة للإنتاج الحربى بجولة تفقدية لخطوط الإنتاج بالشركة، وشملت الجولة مشروع مصنع شرائط النحاس وسبائكه، والذي يتم من خلاله توفير خامات إنتاج وتصنيع أعيرة الذخائر الصغيرة من سبائك النحاس والصلب المغطى بالتمباك، ويمر الإنتاج بمصنع شرائط النحاس، وشرائطه بـ4 مراحل، وهي «السباكة – الدرفلة – المعاملات السطحية/ القص والتغليف – اختبارات القياس والجودة».

كما تفقد الوزير «مرسي» مصنع الكابلات، والذي يقوم بإنتاج الموصلات الهوائية والتي تستخدم لنقل الطاقة الكهربائية لمسافات طويلة ومثبتة على أبراج ضغط عالي لشبكات النقل والتوزيع، ويتم إنتاجها من «النحاس / الألومنيوم» كما ينتج كابلات مصنعة من النحاس / الألومنيوم معزولة (PVC / XLPE) مسلحة وبدون، وتستخدم فى نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهود المنخفضة

وتم المرورعلى مشروع مصنع المحولات الزيتية، والذى يهدف لتصنيع محولات توزيع الجهد الكهربى (محولات مغمورة بالزيت) بجودة عالية بسعة تصل إلى 3 ميجا فولت أمبير، وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على ضرورة العمل لتعميق تصنيع هذا المحول من خلال استغلال الإمكانيات التكنولوجية المتاحة بالشركة التي تساهم فى صناعة أجزاء المحول.

الوزير يجري حوارا مع العاملين

وخلال الجولة أجرى «مرسي» حواراً مع العاملين للاطمئنان على أوضاعهم، وحرص أيضاً على الاستماع إلى آرائهم حول تطوير ظروف وبيئة العمل، وأكد للعاملين على خطوط الإنتاج أن شركة «حلوان للصناعات غير الحديدية»، تضم نخبة من المهندسين والفنيين والإداريين ذوي الكفاءة العالية، والذين يتم الحرص دوماً على تأهيلهم وإمدادهم بأحدث ما تم التوصل إليه العالم من تكنولوجيات تصنيعية، مشيرا إلى حرص الوزارة الدائم على التعاون والانفتاح على كافة الشركات العالمية لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع حول العالم فى مختلف مجالات التصنيع داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة.

وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربي على ضرورة قيام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بعقد لقاءات دورية مع العاملين، والتواصل الجيد معهم وإطلاعهم على أحدث المستجدات والموقف الحالي للشركات، وسماع مطالبهم وإشراكهم في عملية صنع القرار، وذلك حتى يشعرالعاملون بأنهم من يصنعون القرار، وأيضاً الحفاظ على التكامل بين شركات ووحدات الإنتاج الحربي بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة بالدولة.

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، بأن زيارة وزير الدولة للإنتاج الحربي لشركة حلوان للصناعات غير الحديدية، تأتي ضمن سلسلة من الزيارات التي قام بها الوزير «مرسي» مؤخرا، وذلك للاطلاع عن كثب على سير العملية الإنتاجية والاطمئنان على أوضاع العاملين بكافة الشركات والوحدات التابعة للوزارة.

وأشار «بكر» إلى أنه قد رافق وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الزيارة، المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والعضو المنتدب والمهندس حسين لبيب مستشار السيد الوزير، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والسيد محمد بكر المستشار الإعلامي للسيد الوزير، والدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، والمهندس/هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، والدكتور ماجد البسيوني رئيس قطاعات البحوث والتطوير والتكنولوجيا بالهيئة، والمهندس أشرف حلمي رئيس قطاع المشروعات الحربية.