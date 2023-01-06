الداخلية: ضبط 77867 مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 77867 مخالفة مرورية متنوعة.

أبرز المخالفات

وحسب بيان الداخلية، تم ضبط 20097 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و232 مخالفة السير بدون تراخيص، و24 مخالفة موقف عشوائي، ومخالفة شروط الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

وفي بيان آخر، أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 3 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وعدد 1450 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال الأمن العام، تم ضبط عدد 34 قضية، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط قضية واحدة، وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ عدد 234 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، تم ضبط 5 قضايا.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.