أسعار الخضروات اليوم الجمعة.. الطماطم تسجل 3 جنيهات للكيلو

شهدت أسعار الخضروات اليوم الجمعة في الأسواق استقراراً لمعظم الأصناف الأساسية التي يقبل على شرائها المصريون فيما انخفضت أسعار الطماطم في المحافظات ووصلت في بعض المناطق إلى 3 جنيهات للكيلو.

أسعار الخضروات بالمحافظات اليوم الجمعة

تستعرض «الوطن» أسعار الخضروات، التي تشمل أسعار الطماطم والبطاطس والفلفل والباذنجان وغيرها، وفقا لـ«سوق العبور»، الجملة والقطاعي وفي سوق السويس كالآتي:

الباذنجان الرومي 5 إلى 7 جنيهات

الباذنجان الأبيض 7 إلى 9 جنيهات

الطماطم من 3 إلى 5 جنيهات

البطاطس من 6 إلى 10 جنيهات

الباذنجان البلدي من 6 إلى 8 جنيهات

البصل من 5 إلى 8 جنيهات

الجزر من 5 إلى 7 جنيهات

الفاصوليا من 7 إلى 10 جنيهات

الفلفل الرومي البلدي من 8 إلى 12 جنيها

الفلفل الألوان 120 إلى 25 جنيها

الملوخية 5 إلى 7 جنيهات

الخيار البلدي 5 إلى 8 جنيهات

البامية من 20 إلى 25 جنيها

البسلة 15 جنيها

السبانخ 7 جنيهات

القلقاس من 7 إلى 10 جنيهات

البطاطا من 5 إلى 7 جنيهات

الثوم من 10 إلى 15 جنيها

القرنبيط 6 جنيهات

الكوسة من 8 إلى 10 جنيهات

أسعار الخضروات بالجملة في سوق العبور اليوم الجمعة:

كيلو البطاطس يبدأ من سعر 5 إلى 8,5 جنيه

الطماطم من 3,50 إلى 5,5 جنيه

البطاطس من 4 إلى 8 جنيهات

الباذنجان البلدي من 4 إلى 6 جنيهات

الباذنجان الرومي 2,5 إلى 4,5 جنيه

الباذنجان الأبيض 4,5 إلى 7,5 جنيه

البصل من 4 إلى 6,5 جنيه

الكوسة من 5 إلى 8 جنيهات

الجزر من 2,5 إلى 5,5 جنيه

الفاصوليا من 4 إلى 9 جنيهات

الفلفل يبدأ من 6 والملوخية من 2,5 جنيه

الفلفل الرومي البلدي 6 إلى 9 جنيهات

الفلفل الحامي البلدي 5 إلى 8 جنيهات

الفلفل الألوان 14 إلى 20 جنيها

الملوخية 2,5 إلى 5,5 جنيه

الخيار البلدي 2,5 إلى 4,5 جنيه

البامية 18 إلى 22 جنيها

البسلة 11 إلى 15 جنيها

السبانخ 5 إلى 6 جنيهات

القلقاس 4 إلى 6 جنيهات

البطاطا 2 إلى 4 جنيهات

الثوم 7 إلى 11 جنيها

الكرنب يبدأ من 2,5 والقرنبيط 3 جنيهات

سعر الخس 6 جنيهات

الكرنب 2,50 جنيه 3,50 جنيه

القرنبيط 3 إلى 4 جنيهات