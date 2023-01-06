أسعار الخضروات اليوم الجمعة.. الطماطم تسجل 3 جنيهات للكيلو
كتب:
حمدى عبد الله
07:52 م | الجمعة 06 يناير 2023
أسعار الخضروات
شهدت أسعار الخضروات اليوم الجمعة في الأسواق استقراراً لمعظم الأصناف الأساسية التي يقبل على شرائها المصريون فيما انخفضت أسعار الطماطم في المحافظات ووصلت في بعض المناطق إلى 3 جنيهات للكيلو.
أسعار الخضروات بالمحافظات اليوم الجمعة
تستعرض «الوطن» أسعار الخضروات، التي تشمل أسعار الطماطم والبطاطس والفلفل والباذنجان وغيرها، وفقا لـ«سوق العبور»، الجملة والقطاعي وفي سوق السويس كالآتي:
الباذنجان الرومي 5 إلى 7 جنيهات
الباذنجان الأبيض 7 إلى 9 جنيهات
الطماطم من 3 إلى 5 جنيهات
البطاطس من 6 إلى 10 جنيهات
الباذنجان البلدي من 6 إلى 8 جنيهات
البصل من 5 إلى 8 جنيهات
الجزر من 5 إلى 7 جنيهات
الفاصوليا من 7 إلى 10 جنيهات
الفلفل الرومي البلدي من 8 إلى 12 جنيها
الفلفل الألوان 120 إلى 25 جنيها
الملوخية 5 إلى 7 جنيهات
الخيار البلدي 5 إلى 8 جنيهات
البامية من 20 إلى 25 جنيها
البسلة 15 جنيها
السبانخ 7 جنيهات
القلقاس من 7 إلى 10 جنيهات
البطاطا من 5 إلى 7 جنيهات
الثوم من 10 إلى 15 جنيها
القرنبيط 6 جنيهات
الكوسة من 8 إلى 10 جنيهات
أسعار الخضروات بالجملة في سوق العبور اليوم الجمعة:
كيلو البطاطس يبدأ من سعر 5 إلى 8,5 جنيه
الطماطم من 3,50 إلى 5,5 جنيه
البطاطس من 4 إلى 8 جنيهات
الباذنجان البلدي من 4 إلى 6 جنيهات
الباذنجان الرومي 2,5 إلى 4,5 جنيه
الباذنجان الأبيض 4,5 إلى 7,5 جنيه
البصل من 4 إلى 6,5 جنيه
الكوسة من 5 إلى 8 جنيهات
الجزر من 2,5 إلى 5,5 جنيه
الفاصوليا من 4 إلى 9 جنيهات
الفلفل يبدأ من 6 والملوخية من 2,5 جنيه
الفلفل الرومي البلدي 6 إلى 9 جنيهات
الفلفل الحامي البلدي 5 إلى 8 جنيهات
الفلفل الألوان 14 إلى 20 جنيها
الملوخية 2,5 إلى 5,5 جنيه
الخيار البلدي 2,5 إلى 4,5 جنيه
البامية 18 إلى 22 جنيها
البسلة 11 إلى 15 جنيها
السبانخ 5 إلى 6 جنيهات
القلقاس 4 إلى 6 جنيهات
البطاطا 2 إلى 4 جنيهات
الثوم 7 إلى 11 جنيها
الكرنب يبدأ من 2,5 والقرنبيط 3 جنيهات
سعر الخس 6 جنيهات
الكرنب 2,50 جنيه 3,50 جنيه
القرنبيط 3 إلى 4 جنيهات