ضبط تشكيل عصابي انتحل عناصره صفة ضباط شرطة بمدينة نصر

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات بقيامها بالتواصل مع سمسار عقب قيامه بالإعلان عن بيع شقة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وطلب الأخير لقائها وبحوزتها مبلغ مالي مليون و500 ألف جنيه، ولدى تواجد السمسار بصحبتهما في السيارة الخاصة بشقيقتها، فوجئا بسيارة ميكروباص دون لوحات معدنية، يستقلها عدد 5 أشخاص ترجل منها أحدهم وأدعى أنه من رجال الشرطة واستولى منها على الحقيبة وبداخلها المبلغ المالي المُشار إليه ومفتاح السيارة واصطحب السمسار معه بالميكروباص ولاذوا بالفرار.

وحسب بيان الداخلية، بإجراء التحريات وجمع المعلومات لم يستدل على صحة رواية المُبلغة وبإعادة مناقشتها عدلت عن أقوالها وأقرت بسابقة تعرفها على أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي وطلبت منه شراء مبلغ 50 ألف دولار، مقابل مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه واتفق معها على اللقاء بدائرة القسم، وعقب ذلك حضر إليها مترجلاً للتأكد من وجود المبلغ المالي بحوزتها، ثم فوجئت بحضور 5 أشخاص يستقلون سيارة ميكروباص واستولوا منها على المبلغ المالي على النحو المُشار إليه، ولاذوا بالفرار، وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص لأربعة منهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم 776 ألف جنيه وطبنجة صوت و7 طلقات صوت وحقيبة بداخلها أوراق مطبوع عليها فئة 100 دولار، وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في النصب على المواطنين بذات الأسلوب.

وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية وشراء بضاعة عبارة عن قطع غيار سيارات بمبلغ 500 ألف جنيه والاحتفاظ بتلك البضائع بمخزن كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول، وباستهداف المخزن المشار إليه عُثر بداخله على البضاعة المشار إليها، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المتهمين واتهمتهم بالنصب عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.