القبض على 26 متهما بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أبرز النتائج الإيجابية

وحسب بيان الداخلية، جرى ضبط 24 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 26 متهمًا، ويمتلك 13 منهم معلومات جنائية.

- تنفيذ (2316) حكم قضائيًا متنوعًا.

- ضبط (12) قطعة سلاح ناري وأبيض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات.