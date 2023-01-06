بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد صلاح الدين في القاهرة كتب: شريف سليمان 11:50 ص | الجمعة 06 يناير 2023 شعائر صلاة الجمعة تقدم "الوطن"، بثا مباشرًا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد صلاح الدين بمحافظة القاهرة. اقرأ المزيد: موعد صلاة الجمعة اليوم بمختلف محافظات الجمهورية بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السلطان أبو العلا في القاهرة موعد صلاة الجمعة اليوم 30 ديسمبر.. 11:57 صباحا في أسيوط حدث بعد «صلاة الجمعة» حزن في كفر الشيخ بعد وفاة عامل بشكل مفاجئ.. مات بعد صلاة الجمعة بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد العباسي في بورسعيد موعد صلاة الجمعة اليوم 23 ديسمبر.. 12:03 صباحا في الإسكندرية بث مباشر صلاة الجمعة بقلم شريف سليمان