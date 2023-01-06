موعد صلاة الجمعة اليوم بمختلف محافظات الجمهورية

يبحث المسلمون عن موعد صلا الجمعة لأدائها في أوقاتها والاستماع إلى الخطبة، وهو ما تحرص عليه الهيئة العامة للمساحة المصرية، من خلال نشر مواقيت الصلاة بشكل يومي في مختلف المدن والمحافظات بكافة أنحاء الجمهورية.

وفي السطور التالية، نعرض موعد صلاة الجمعة اليوم الموافق 6 يناير 2023.

موعد صلاة الجمعة

موعد صلاة الجمعة في الشرقية الساعة 11:59 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في الغربية الساعة 11:58.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج الساعة 11:59 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية الساعة 11:59 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في أسيوط الساعة 12:01.

موعد صلاة الجمعة اليوم القاهرة

موعد صلاة الجمعة في القاهرة الساعة 12:03صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في الجيزة الساعة 12:01 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في بني سويف الساعة 12:01 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في العلمين الساعة 12:10 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في كفر الشيخ الساعة 12:05 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية الساعة 12:09.

موعد صلاة الجمعة في بنها الساعة 12:04 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في الدقهلية الساعة 11:56 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في الأقصر 11:55صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في أسوان 11:54 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في المنوفية الساعة 12:04 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في شرم الشيخ الساعة 11:48 صباحًا.

وجاء موعد صلاة الجمعة في مرسى مطروح الساعة 12:19 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في المنيا الساعة 12:05 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في قنا الساعة 11.55 صباحًا.