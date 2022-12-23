حزن في كفر الشيخ بعد وفاة عامل بشكل مفاجئ.. مات بعد صلاة الجمعة

خيَّمت حالة من الحُزن على أهالي عزبة يونس، التابعة لحي سخا، بمدينة كفر الشيخ، وذلك عقب وفاة شخص يُدعي عبد الحميد قطب إبراهيم، عامل بكلية التربية النوعية، بجامعة كفر الشيخ، الذي توفى بشكل مفاجئ، عقب أدائه صلاة الجمعة.

رواد «السوشيال ميديا» يتداولون صور العامل المتوفى

ونشر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور العامل الراحل، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وودع أهالي عزبة يونس، التابعة لحي سخا، بمدينة كفر الشيخ، العامل المتوفى وشيعوا جنازته، اليوم الجمعة، وسط حالة من الصدمة التي انتابت الجميع، نظرًا لما كان يتمتع به الراحل من الطيبة وحُسن الخلق.

أحد أصدقائه: مكنش بيشكي من أي مرض

«مكنش بيشكي من أي مرض، وطول عمره مكافح، ومحترم، وبيحب شغله زي عينيه، وكان أول الحاضرين لمقر كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ كل صباح»، بهذه الكلمات بدأ أحمد حسن، أحد أصدقاء العامل المتوفي، لـ«الوطن».

ويضيف «حسن»: «أخويا وصاحبي عبد الحميد كان عنده وردية يوم الخميس وخلصها الساعة 7 المغرب وروح بيته، وبعد كده صحى الصبح استلم ورديته عادي لأنه بيشتغل في مكتب عميد كلية التربية النوعية، وراح صلى الجمعة، ورجع وفاضت روحه إلى بارئها في هدوء ورضا وسكينة وهو قاعد في الكلية بشكل مفاجئ ومكنش مريض ولا أي حاجة، وهو جزء من تاريخ كلية التربية النوعية بكفر الشيخ لأنه شغال فيها من سنة 1992».

توفى نجله الوحيد منذ سنوات في حادث سير

ويتابع «حسن»، «عبد الحميد كان عنده ابن وحيد اسمه رامي وتوفى في حادث سيارة من كام سنة وكان حزين جداً عليه ودايماً بيفتكره، واهو راحله، وله بنت كمان متزوجة، والناس كلها كانت بتحبه لأنه طيب وخلوق أوي وعمره ما زعل حد»، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

عميد كلية التربية النوعية تشارك في تشييع الجثمان

شاركت الدكتورة الدكتورة أماني محمد شاكر، عميد كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، وعددَا من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالكلية، في تشييع جثمان عبد الحميد قطب إبراهيم.

وقالت الدكتورة أماني محمد شاكر، عميد كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، إن العامل عبد الحميد قطب إبراهيم، كان من العاملين المتميزين في الكلية، وجرى تكريمه عدة مرات، لتميزه في عمله، وإخلاصه، ضمن العاملين بالكلية الذين تميزوا بالإخلاص في العمل، كنهج انتهجته جامعة كفر الشيخ في تكريم المتميزين، بتوجيهات الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، مؤكدة أنها فوجئت بوفاته عقب أدائه صلاة الجمعة، وتواجده بالكلية في ورديته، اليوم، وتم نقل جثمانه لمنزله بعزبة يونس، وشيع جثمانه، مساء اليوم.

جامعة كفر الشيخ تنعي العامل الراحل

ونعت جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرزاق دسوقي، رئيس الجامعة، وكلية التربية النوعية برئاسة الدكتورة أماني محمد شاكر، عميد الكلية، العامل عبد الحميد قطب إبراهيم، مقدمين العزاء لأسرته سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.