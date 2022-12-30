موعد صلاة الجمعة اليوم 30 ديسمبر.. 11:57 صباحا في أسيوط

أعلنت هيئة المساحة المصرية، موعد صلاة الجمعة اليوم 30 ديسمبر 2022، وكافة مواقيت الصلاة، التي تختلف مواعيدها وتوقيتاتها من محافظة لأخرى بشكل ضئيل بين الصعيد والدلتا والقاهرة الكبرى.

موعد صلاة الجمعة اليوم 30 ديسمبر في المحافظات

ونشرت الهيئة المصرية للمساحة؛ موعد صلاة الجمعة اليوم في مصر، ليكون مرجعًا موثقًا للمواطنين، بالإضافة إلى المواعيد في مختلف المحافظات على النحو التالي:

موعد صلاة الجمعة في الشرقية الساعة 11:55 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في الغربية الساعة 11:55.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج الساعة 11:55 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية الساعة 11:56 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في أسيوط الساعة 11:57.

موعد صلاة الجمعة اليوم القاهرة

موعد صلاة الجمعة في القاهرة الساعة 11:54صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في بني سويف الساعة 11:58 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في العلمين الساعة 12:06 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في كفر الشيخ الساعة 12:02 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية الساعة 12:06.

موعد صلاة الجمعة في بنها الساعة 12:01 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في الدقهلية الساعة 11:53 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في الأقصر 11:52صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في أسوان 11:54 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في المنوفية الساعة 12:02 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في الجيزة الساعة 11:57 صباحًا.

وجاء موعد صلاة الجمعة في شرم الشيخ الساعة 11:45 صباحًا.

كما جاء موعد صلاة الجمعة في مرسى مطروح الساعة 12:17 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في المنيا الساعة 12:02 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في قنا الساعة 11.51 صباحًا.