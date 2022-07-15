جو بايدن يصل إلى بيت لحم للقاء أبو مازن

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مدينة بيت لحم، محطته الثانية في زيارته للمنطقة بعد أن وصل إلى إسرائيل محطته الأولى يوم الأربعاء الماضي.

جلسة مع عباس أبو مازن

ووفقًا لما ذكرته وكالة «معًا» الفلسطينية، فور وصوله توجه بايدن إلى قصر الرئاسة لعقد جلسة مباحثات مع الرئيس محمود عباس، ومن ثم يشارك في مؤتمر صحفي مشترك قبل أن يتوجه إلى كنيسة المهد، ويغادر لاحقا إلى مطار اللد (بن جوريون) ومنه إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

استقبال رسمي

وكان الرئيس الفلسطيني أبو مازن، وعدد من المسؤولين في استقبال الرئيس الأمريكي عند وصوله إلى قصر الرئاسة، وعزف النشيدان الوطنيان الأمريكي والفلسطيني، واستعرض الرئيسان حرس الشرف في قصر الرئاسة.