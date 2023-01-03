أسعار الفاكهة في أسواق الجملة ومحال التجزئة اليوم الثلاثاء

ثبات ملحوظ في أسعار الفاكهة وعدد كبير من السلع الغذائية، وذلك لتوافر جميع الأصناف الشتوية في أسواق الجملة ومحال التجزئة دون نقص في المعروض، وذلك وفقًا لجولة أجرتها «الوطن»، في الأسواق.

وسجّلت أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 3 يناير أسعارًا متوازنة بفارق ربح بسيط بين محال التجزئة والجملة.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

سجل البرتقال اليوسفي بين 4 و7 جنيهات، القشطة البلدي بين 10 و16 جنيهًا، وتراوح سعر الكنتالوب بين 6 و8 جنيهات، وسعر الجوافة بين 6 و7 جنيهات، والعنب الأحمر بين 6 و8 جنيهات.

وسجل سعر كيلو البرتقال سعر تراوح بين 5 و7 جنيهات، والتفاح بين 17 و20 جنيها، والبرتقال السكري بين 4 و6 جنيهات، والبلح الرملي بين 4 و6 جنيهات.

أسعار الفاكهة في السوق المحلية

وصل سعر البلح الأحمر بين 8 و12 جنيهات، الموز بين 12 و15 جنيها، البرتقال البلدي 7 جنيهات، اليوسفي بين 10 جنيهات، الجوافة بين 15 جنيهًا، الرمان بين 12 و15 جنيهًا، البرتقال بين 6.5 جنيه و8 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الفراولة بين 15-20 جنيها، التفاح المستورد بين 28 و35 جنيهًا.