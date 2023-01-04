أسعار الفاكهة في أسواق الجملة ومحلات التجزئة اليوم الأربعاء

تواصل أسعار الفاكهة استقرارها منذ مطلع العام الجديد 2023، لتوافر جميع الأصناف الشتوية في أسواق الجملة ومحلات التجزئة دون نقص في المعروض، وذلك وفقًا لجولة أجرتها «الوطن»، في الأسواق.

وسجّلت أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 4 يناير أسعارًا متوازنة بفارق ربح بسيط بين محلات التجزئة والجملة.

أسعار الفاكهة في السوق المحلية

تراوح سعر البلح الأحمر بين 8 و12 جنيها، والموز بين 12 و15 جنيها، والبرتقال البلدي بـ7 جنيهات، واليوسفي بـ10 جنيهات، والجوافة 15 جنيهًا.

وسجل سعر الرمان اليوم بين 12 و15 جنيهًا، والبرتقال بين 6.5 جنيه و8 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الفراولة بين 15 حتى 20 جنيها، والتفاح المستورد بين 28 و35 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وصل سعر الجوافة في العبور بين 6 و7 جنيهات، والعنب الأحمر بين 6 و8 جنيهات، وسجل سعر كيلو البرتقال سعر تراوح بين 5 و7 جنيهات، والتفاح بين 17 و20 جنيها.

سجل البرتقال اليوسفي بين 4 و7 جنيهات، القشطة البلدي بين 10 و16 جنيهًا، وتراوح سعر الكنتالوب بين 6 و8 جنيهات، والبرتقال السكري بين 4 و6 جنيهات، والبلح الرملي بين 4 و6 جنيهات.