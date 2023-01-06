في ذكرى وفاة مها أبو عوف.. تفاصيل وصية نفذتها الراحلة لشقيقها

مسيرة فنية كبيرة حافلة بالأدوار المتنوعة لسيدة تتسم بالهدوء والجمال، تجاوز عددها 130 عملًا فنيًا بدءًا من فرقة «الفور إم» التي شكلتها في بداية حياتها بالتعاون مع أشقائها الخمسة التي كانت تقدم أغاني فكاهية ولاقت قبولًا كبيرًا، هي الفنانة مها أبو عوف شقيقة الفنان عزت أبو عوف التي يوافق اليوم الذكرى الأولى لوفاتها.

نشأت الفنانة مها أبو عوف في أسرة أرستقراطية فنية، وروت أن شقيقها عزت أبو عوف كان صامدًا أمام المرض، وكانا يستعدان معًا لتجهيز حفلة «فورم إم» للجيل الجديد وأعد أغانيها، إلا أن المرض كان أسرع فتوفي «عزت» قبل عرضها، وفي صباح يوم الوفاة كانت «مها» في سفر بالخارج.

شائعة حرق الأفلام

وفي أثناء مرض عزت أبو عوف قبيل وفاته، قالت شقيقته «مها» في حوار سابق لها أن «عزت» أوصاهم بنفي شائعة «حرق أفلامه»، مؤكدة أنه لم يحدث إطلاقًا أن أمر بحرق أفلامه: «ده ما حصلش خالص»، لافتة إلى أن هذه الشائعة سببت له أذى كبيرًا وآلمته بشدة: «بنتباهى باللي بنعمله ومبسوطين بيه، الفنان بيقدم رسالة».

وأوضحت الفنانة مها أبو عوف أنها تعلمت الكثير من شقيقها «عزت»، خاصة فيما يتعلق بالتزامه بمواعيد عمله والتزاماته الفنية المتعلقة بالجمهور وحرصه على النجاح، إذ اضطر لتأجيل فيلم «الفور إم» بسبب خوفه من فشله إلى أن توفي ولم ينتج بالأساس: «عزت كان بيقول لنا قدام الجمهور مفيش حاجة اسمها أنا تعبان أو حد اتوفى.. لازم تهزم أحزانك وتعلو عليها إيه ذنب الجهور اللي دفع فلوس عشان يشوفني».

«مها» نفذت وصية شقيقها الراحل

وبناء على هذه الوصايا، اضطرت «مها» لتقديم عرض مسرحي في نفس اليوم الذي توفيت فيه جدتها التي كانت بمثابة أمًا لها، كما قدمت عرضًا في اليوم التالي لوفاة «عزت»، ورغم صعوبة ذلك إلا أنها أصرت على تنفيذ وصيته، «كان صعب عليا جداً لكن عملت بنصيحته وأكيد هو فرحان إني نفذت وصيته»، ولحقت الفنانة مها أبو عوف شقيقها عزت بعد 3 أعوام من وفاته.