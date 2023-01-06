في ذكرى وفاة مها أبو عوف.. قصة معاناتها 15 عاما قبل الإنجاب

مر عام كامل على وفاة الفنانة مها أبو عوف، التي قدمت للوسط الفني عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية المهمة على مدار مشوارها الفني، ولكنها واجهت صعوبات عديدة في حياتها، ونعرض أبرزها في التقرير التالي:

معاناة مها أبو عوف مع المرض

تعرضت الفنانة مها أبو عوف لأزمة صحية قبل وفاتها، حيث أنها أصيبت بالتهاء رئوي حاد، وزداد الأمر سوءاً، مما أدى إلى نقلها إلى إحدي المستشفيات الكبرى بالقاهرة الجديدة، حتى التقطت أنفاسها الأخيرة هناك، فضلاً عن أنها أصُيبت بالسرطان لمدة طويلة من عمرها .

معاناة مها أبو عوف بعد وفاة شقيقها

كما عانت الفنانة مها أبو عوف من اكتئاب حاد بعد وفاة شقيقها الفنان الراحل عزت أبو عوف، الذي رحل في أول يوليو عام 2019، ودخلت في حالة نفسية سيئة خلال تلك الفترة، وساعدها على التجاوز نجلها وشقيقتها .

معاناة مها أبو عوف للإنجاب

وأيضا عانت مها أبو عوف من عدم الخلفة لمدة 15 عاماً قبل الحمل، حيث سافرت إلى الخارج للعلاج لكن الأطباء طلبوا منها نسيان الأمر وأن الحل بالنسبة لها هو التبني، ولكن بإرادة الله سبحانه وتعالي أنجبت ابنها الوحيد، وكانت تخاف عليه من كل شئ.