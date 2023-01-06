محافظ كفر الشيخ يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

بعث اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ببرقية تهنئة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد واحتفالات الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد.

تهنئة البابا تواضروس الثاني

وجاء نص برقية المحافظ، «يسعدني ويشرفني أن أبعث لقداستكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة كفر الشيخ بخالص التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعياً المولى عز وجل أن يُعيد تلك المناسبة على قداستكم والأخوة المسيحيين بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها من كل سوء ومكروه، وأن يحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والسلام والاستقرار والازدهار تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية».

برقيات تهنئة لرئيس الطائفة الإنجيلية بمصر

كما بعث محافظ كفر الشيخ، برقيات تهنئة مماثلة لكل من القس أندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والحبر الجليل نيافة الأنبا ماركوس، أسقف مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبراري ودير القديسة دميانة، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبراري، مهنئاً الأخوة الأقباط بالمحافظة وجموع المصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأكد المحافظ على عمق مشاعر الأخوة والتسامح والمحبة التي تربط بين أبناء الشعب المصري من مسلمين ومسيحيين، متمنياً أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام، وتأكيداً لصلات الترابط والأخوة بين المصريين والشعوب جميعًا، داعياً المولى عز وجل أن يُعيد هذه الأيام على شعب مصر الحبيب مسلمين وأقباط بالمزيد من الإخاء والمحبة والترابط، وأن يحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والاستقرار والسلام والمحبة دائماً وأبداً.